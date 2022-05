Polizisten wurden in der Nacht auf Dienstag, 17. Mai, bei einem 26-Jährigen fündig, der auf einem Parkplatz der Zweibrücker Hochschule in der Amerikastraße in seinem Auto saß. Bei der Personenkontrolle entdeckten die Beamten zunächst einen Joint. Im Auto fanden sie anschließend 42 Gramm Cannabis, zwei kleine Kräutermühlen (Grinder), zwei Messer, 420 Euro Bargeld, eine Feinwaage, zwei Sturmhauben sowie Verpackungsmaterial für den Drogenverkauf. In einem Autoreifen seien zudem zwei Tütchen mit zusammen acht Ecstasy-Tabletten versteckt gewesen. Was folgte, war die Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen: Dort stellte die Polizei drei weitere Grinder, gut fünf Gramm Cannabis sowie weiteres Verpackungsmaterial sicher. Das Handy des 26-Jährigen wurde beschlagnahmt und dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen – wegen des Verdachts, unter Drogen Auto gefahren zu sein. Laut Polizei drohen dem Mann wegen des Verkehrsdelikts eine Geldbuße über 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. Außerdem läuft jetzt ein Strafverfahren wegen Drogenhandels.