In der Werkshalle eines Industriebetriebs im saarländischen Quierschied ist am Dienstagabend eine „feucht fröhliche“ Feier eskaliert, wie die Polizei mitteilt. Demnach hatten sich so viele Mitarbeiter zusammengefunden und offenbar so lange gefeiert, dass zwei Teilnehmer eine illegale Weihnachtsfeier meldeten. Zudem erstattete ein Mitarbeiter Anzeige wegen Körperverletzung gegen einen Arbeitskollegen.

Die Beamten fanden in der Halle sowohl Bierzeltgarnituren als auch einen Bierwagen vor. Man habe die „letzte Schicht“ gefeiert, gaben Teilnehmer zu Protokoll. Mehrere Mitarbeiter seien in einen Büroraum geflüchtet, um sich der Kontrolle zu entziehen – darunter auch ein Vorgesetzter, der sich selbst als Verantwortlicher der Firma benannte habe. Aufgefunden haben die Einsatzkräfte ihn laut Polizeibericht in Embryonalstellung: versteckt unter einem Schreibtisch. Zwei weitere Firmenmitarbeiter hatten sich in die Besenkammer geflüchtet.

Die Feier sei schon sieben Stunden im Gange gewesen, als die Beamten sie gegen 23 Uhr beendeten. Wie viele Personen genau anwesend gewesen seien, müsse noch abschließend geklärt werden. Namentlich ermittelt hat die Polizei bisher acht Teilnehmer. Keiner von ihnen habe Verständnis oder Einsicht für den Vorwurf gezeigt, dass sie mit der Feier gegen die Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verstoßen haben.