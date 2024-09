Die Polizei hat in Saarbrücken nach eigenen Angaben eine Demonstration gegen eine AfD-Versammlung aufgelöst. Mehrere Teilnehmer der Demonstration, die am Samstag ab 16 Uhr unter dem Motto „Für Demokratie und Vielfalt“ stattgefunden hatte, haben sich laut Polizei nicht an die Auflagen gehalten. Die Demo sei vom Echelmeyerpark bis zur Dudweiler Landstraße gezogen. In der Dudweiler Landstraße fand am Samstagabend eine Veranstaltung des AfD-Landesverbandes Saarland statt, gegen die die Demoteilnehmer protestieren wollten. Dort sei es zu mehreren Tathandlungen, auch gegen eingesetzte Polizisten gekommen. Es stünde der „Anfangsverdacht von Verstößen gegen das Strafgesetzbuch sowie das Versammlungsgesetz“ im Raum, berichtet die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt. Die Polizei habe die Demo daher gegen 17.50 Uhr, rund zwei Stunden nach ihrem Beginn, aufgelöst. Zudem sei für die Teilnehmer ein Aufenthaltsverbot fürs angrenzende Gebiet ausgesprochen worden, das bis zum Sonntagmorgen galt. Während der Polizeimaßnahmen war der Bereich der Dudweiler Landstraße zwischen der Einmündung Meerwiesertalweg und der Einmündung Im Sauerbrod für Autos gesperrt.