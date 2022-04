Bei einer Großkontrolle mit dem Schwerpunkt Tuning am Freitag in Zweibrücken hat die Polizei über 50 Verstöße wegen illegaler Veränderungen an den Fahrzeugen festgestellt. Außerdem wurden Verkehrsstraftaten festgestellt, und es wurden mehrere Strafverfahren gegen die Fahrer eingeleitet, unter anderem wegen Urkundenfälschung. Das teilte die Polizei mit.