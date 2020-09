Eine schmerzhafte Begegnung mit dem Haushund hatte dieser junge Fuchs (Foto) am Sonntagvormittag in Saarbrücken. Wie die Polizei mitteilte, schlich der Räuber gerade um einen Hühnerstall auf dem Scheidterberg herum, als der Haushund die diebischen Absichten des Eindringlings bemerkte. Der Hund ging sofort zum Angriff über und verletzte den Fuchs. Die herbeigerufene Polizeistreife nahm den Fuchs einstweilen in Gewahrsam. Die Beamten transportierten das verletzte Jungtier nach Eppelborn zur Wildtierauffangstation. Dort werde der Fuchs bis zu seiner Genesung tierärztlich behandelt und später wieder ausgewildert, so die Polizei.