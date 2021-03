Die Zweibrücker Polizei hat am Sonntagvormittag einen jungen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten fiel der 17-Jährige in der Friedrich-Ebert-Straße in Bubenhausen auf, weil er ihrer Ansicht nach deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC, so dass dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, in dem er mit einer Geldbuße von 500 Euro rechnen muss.