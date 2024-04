Die Polizei in Zweibrücken gibt in den kommenden Wochen Tipps zur Sicherheit rund ums Haus und klärt über neue Betrugsmaschen auf. Polizist Florian Klein erzählt, warum schon Rankhilfen für Pflanzen gefährlich sein können.

Die erste von mehreren Präventionsveranstaltungen ist am Mittwoch, 10. April, in Rimschweiler. Im Zentrum stehen dabei Häuser und Wohnungen – was aber nicht heißt, dass es nur um Einbruchsschutz geht.

Was erwartet die Besucher heute Abend im Sportheim?

Florian Klein hält einen rund einstündigen Vortrag zum Thema Sicherheit rund ums Haus. Dabei geht es um Einbruchsprävention, aber auch um Betrügereien, die an der Haustür lauern können. „Es soll nicht so sein, dass ich einen Monolog halte“, unterstreicht Klein. Er möchte Erfahrungen der Besucher berichtet bekommen und ist auch offen für Fragen der Zuhörer. Insgesamt dauert die Veranstaltung schätzungsweise 90 bis 120 Minuten.

Wer ist Florian Klein?

Klein ist Polizeibeamter, arbeitet bei der Inspektion in Zweibrücken und ist dem Kriminal- und Bezirksdienst zugeordnet. Er bearbeitet, wie er sagt, hauptsächlich Strafanzeigen, kümmert sich aber auch um Präventionsarbeit, also um Vorbeugung vor Straftaten. Außerdem ist er Verkehrsexperte, in Rimschweiler war er beispielsweise schon zu Gast im Ortsbeirat und hat Zahlen des Durchgangsverkehrs im Ort vorgestellt.

Welche Themen stehen im Mittelpunkt?

Im vergangenen Sommer hat Klein in mehr als einem halben Dutzend Ortschaften der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land Info-Veranstaltungen rund um Einbruchsprävention und Schutz vor Betrügereien angeboten. Im Schnitt rund 30 Besucher sind laut Klein zu den Veranstaltungen im Umland gekommen, weshalb die Serie nun auch auf das Stadtgebiet erweitert wurde. Am Mittwoch soll es um Eigenheime und Wohnungen gehen und wie man sich vor Einbrüchen schützen kann. „Was kann ich tun, wenn ich in Urlaub fahre?“ oder „Welche Rolle können Bewuchs und Beleuchtung spielen?“ sind laut Klein beispielsweise Fragen, die er beantworten will.

Was ist die Veranstaltung nicht?

„Es ist keine Einbruchsschutzberatung“, unterstreicht Klein. Der Schutz des eigenen Hauses sei etwas sehr individuelles, er wolle allgemeingültige Tipps geben, mit denen jeder etwas anfangen kann. So seien beispielsweise Rankhilfen für Pflanzen öfter auch Möglichkeiten, leicht auf einen Balkon zu steigen, wo dann ein möglicherweise gekipptes Fenster einen Einbruch erleichtere. Wer eine individuelle Beratung der Polizei wünscht, könne sich an die Kollegen in Kaiserslautern wenden, die sogar Hausbesuche machen und sich die Situation vor Ort genau anschauen. Kontakt: Telefon 0631 369-1444 oder per E-Mail an beratungszentrum.westpfalz@polizei.rlp.de.

Geht es auch um Betrugsmaschen?

Ja, Klein möchte auch auf Gefahren von Betrügereien hinweisen, die an der Haustür lauern. „Das können falsche Handwerker sein oder Betrüger, die angeblich Wasseruhren tauschen wollen.“ Thema einer zweiten Veranstaltung, die in Rimschweiler für Mai geplant ist, sollen vor allem Betrugsmaschen rund um Online-Banking, Telefon und Messangerdienste sein. „Das Thema ist so umfangreich, das passt nicht in eine Veranstaltung, deshalb bieten wir zwei Termine an“, sagt Klein.

Info

Am Mittwoch, 10. April, gibt Florian Klein von der Polizei in Zweibrücken im TuS-Sportheim in Rimschweiler ab 18 Uhr Tipps zur Sicherheit rund ums Haus. Am 23. April geht es in Oberauerbach um Betrug am Telefon, aber auch um Gefahren, die im Internet lauern. Auch in Rimschweiler (16. Mai) und in Wattweiler (27. Mai) stehen diese Themen demnächst auf der Agenda.