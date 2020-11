Um zwei betrunkene Fußgänger musste sich die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kümmern. Die Beamten trafen gegen 23.30 Uhr einen leicht alkoholisierten 33-Jährigen bei dichtem Nebel zu Fuß auf der L 465 von Zweibrücken nach Mörsbach an. Die Polizei brachte den Mann im Streifenwagen nach Mörsbach. Einen betrunkenen 19-Jährigen, der gegen 1.50 Uhr in der Pirmasenser Straße durch Grölen auf sich aufmerksam machte, nahmen die Polizisten ebenfalls mit und brachten ihn zu seinem Vater.