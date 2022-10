Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Zweibrücken fand die Polizei am Freitag zwei abgerissene Mercedes-Sterne vor. Die Beschuldigten gaben an, die Mercedes-Sterne im Stadtgebiet abgerissen zu haben. Wo genau, wüssten sie nicht mehr. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Telefon 06332 9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Hinweise darauf, zu welchen Autos die Sterne gehören.