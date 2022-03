Die Homburger Polizei entdeckte am Dienstagabend, 22. März, mehrere Kilo Marihuana und Haschisch in der Ladung eines spanischen LKWs. Laut Polizei stand der Laster auf dem Parkplatz der Homburger Autobahnraststätte, als Beamte der Polizeiinspektion Homburg den spanischen LKW kontrollierten. Die Ladefläche war mit zahlreichen braunen Kartons beladen. Darin: Schuhe und dazwischengesteckt die Drogenpäckchen. Der LKW wurde daraufhin sichergestellt und am Mittwoch seitens des Dezernates für Rauschgiftkriminalität durchsucht. Der Fahrer wurde festgenommen, er sitzt im Saarbrücker Gefängnis in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.