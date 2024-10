Ein 19-Jähriger ist am Montag um 13.30 Uhr in der Lützelstraße vor der Polizei geflohen, um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Die Beamten stellten ihn in einem Hinterhof. Dabei stellten sie fest, dass er unter Drogeneinfluss gefahren war; ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Am Ort der Kontrolle nahmen die Polizisten außerdem den Geruch von Cannabis wahr. In einem Kellerraum in der Nähe wurden sie fündig: Außer weiteren Personen fanden die Ermittler eine größere Menge Cannabis, Parfumflaschen, E-Zigaretten und ein Luftgewehr. Die sichergestellten Betäubungsmittel waren laut Polizei teilweise verkaufsfertig abgepackt. Die Ermittlungen richten sich nun gegen Verdächtige aus dem Raum Zweibrücken.