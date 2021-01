Wegen einer Lieferung von Produkten zum Cannabisanbau war ein 49-Jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ins Visier der Rauschgiftfahnder der Kriminalinspektion Pirmasens geraten. Als sie am Donnerstag das Wohnhaus des Verdächtigen durchsuchten, machten die Ermittler große Augen.

Von Thomas Büffel

Neben einem Raum, in dem eine professionelle Indoor-Anlage zur Aufzucht von Cannabispflanzen installiert war, fanden die Beamten eine größere Menge an geerntetem Marihuana in Einmachgläsern, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten.

Als Zufallsfund wurden bei dem Verdächtigen, der ausgebildeter Metallbauer ist, selbstgebaute Waffen größeren Kalibers sowie eine größere Anzahl an Munition verschiedenen Kalibers vorgefunden und sichergestellt. Offensichtlich hatte der Mann Original-Waffenteile und selbst hergestellte Waffenteile zu „sehenswerten“ Langwaffen konstruiert, die Waffen aus dem Science-Fiction-Film „Mad Max“ ähnlich seien, schreiben die Ermittler. Weitere Untersuchungen sollen zeigen, ob die selbst gebauten Waffen auch funktionsfähig sind und ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorliegt.