In der Nacht auf Freitag war ein Mann in einen Kiosk in der Neunkircher Innenstadt eingebrochen und hatte Tabakwaren im Wert von 2500 Euro gestohlen. Die Polizei hat den 36 Jahre alten Einbrecher neun Stunden später gefasst, berichtet sie am Dienstag. Der Haftrichter habe Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann, gegen den die Polizei bereits wegen ähnlicher Delikte ermittelt hatte, habe die vergangenen Taten zugegeben. Die Polizei konnte auch Beweismaterial sicherstellen. Die Ermittlungen und Auswertung dieser Beweisstücke laufen noch. Die Polizei Neunkirchen konnte die Täter nach eigenen Angaben im Februar im Bereich der Eigentumskriminalität zum fünften Mal innerhalb kurzer Zeit nach der Tat festnehmen.