Die Polizei hat am Freitag in der Homburger Straße einen 22-jährigen Autofahrer dabei erwischt, wie er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein Fahrzeug fuhr. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC (Hanf). Die Polizei ließ dem Mann eine Blutprobe entnehmen. Im Bußgeldverfahren droht dem 22-Jährigen neben einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro auch ein Fahrverbot von einem Monat. Dies teilte die Polizei mit.|rhp/oy