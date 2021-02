In St. Ingbert-Rohrbach wurden zwei Männer und eine Frau am Samstagmorgen, 20. Februar, beim Diebstahl von Metallschrott erwischt. Laut Polizei öffneten sie in der Blücherstraße einen abgestellten Entsorgungscontainer und luden daraus etwa 800 Kilo Schrott in ihren Lieferwagen. Anwohner bemerkten die Tat und riefen die Polizei. Diese stellte das Trio. Anschließend ließen die Besitzer des Schrotts den Container noch am Samstag in einen gesicherten Bereich bringen.