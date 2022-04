Unbekannte sollen am Donnerstagnachmittag, 21. April, einen 62-Jährigen am Bübinger Bahnhof ins Gleisbett gestoßen haben. Die Polizei sucht Zeugen. Der 62-Jährige wurde leicht verletzt.

Das 62-jährige Opfer hat laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf Gleis 1 des Bübinger Bahnhofes auf die Saarbahn in Richtung Saarbrücken gewartet. Zur gleichen Zeit trat eine Gruppe von drei Jugendlichen auf den 62-Jährigen zu, einer der Heranwachsenden schubste den Mann. Dieser, so die Polizei Saarbrücken, stürzte dadurch in das Gleisbett des Bahnhofes.

Wie durch ein Wunder wurde der 62-Jährige dabei nur leicht verletzt. Es nahte kein Zug heran, der den Mann im Gleisbett hätte schwerer verletzten oder gar töten können. Die jugendlichen mutmaßlichen Täter flüchteten daraufhin vom Bahnsteig. Laut Polizei ist der 62-Jährige bereits am Vortag, sprich am Mittwoch, 20. April, am Bübinger Bahnhof auf die Gruppe Heranwachsender aufmerksam geworden. Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens. Die Flüchtigen seien etwa 20 Jahre alt, einer hätte blondes Haar, ein anderer habe einen „ausländischen“ Teint gehabt.