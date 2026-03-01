Ein großer Fund ist den Ermittlern der Zweibrücker Polizei am Samstagmittag gelungen. Die Polizei hat gestohlene Waren im Wert von etwa 11.000 Euro sichergestellt, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht. Demnach hatte der Sicherheitsdienst des Fashion Outlet-Centers gegen 13.30 Uhr ein Paar beim Diebstahl von Kleidung in mehreren Geschäften ertappt. Die Verdächtigen, ein 54-jähriger Mann und eine 43-jährige Frau, wurden der Polizei übergeben.

Die Ermittlungen führten die Beamten zu einer nahegelegenen Wohnung des Paares. Dort fanden sie bei einer Durchsuchung mehr als 100 elektronische Geräte und zahlreiche Kleidungsstücke. Viele der Gegenstände waren noch originalverpackt und mit Etiketten versehen. Die genaue Herkunft der Waren wird derzeit ermittelt.

Die Polizei nahm die beiden Verdächtigen vorläufig fest und brachte sie zur Polizeidienststelle. Gegen sie wird nun strafrechtlich ermittelt.