Am frühen Donnerstagabend wollte die Polizei in der Zweibrücker Innenstadt einen jungen Mann kontrollieren und dessen Tasche durchsuchen, was dieser „durch Winden und starke Gegenwehr“ verhindern wollte. Die Polizei schreibt: „Nachdem er zu Boden gebracht und durchsucht worden war, wurde klar, weshalb er sich so gewehrt hatte: Er war im Besitz von rund 17 Gramm Marihuana, das von den Beamten sichergestellt wurde. Nun kommen zwei Strafverfahren auf den Mann zu: Eines wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, ein zweites wegen Widerstands gegen die Polizeibeamten.“