In der Nacht zum Sonntag mussten Rettungskräfte und Einsatzkräfte der Polizei gemeinsam tätig werden, als sie 55 Minuten nach Mitternacht informiert wurden, dass sich in der Sparkassen-Filiale in der Münzstraße eine verletzte Person aufhält. Wie die Polizei mitteilt, fanden die Beamten einen stark alkoholisierten 32-jährigen Mann im Innenraum. Die Einsatzkräfte mussten schließlich die Schiebetüren auseinanderdrücken, um in die Filiale zu kommen. Dort stellte sich heraus, dass der Türöffner von innen abgerissen wurde und somit nicht mehr funktionstüchtig war. Der 32-Jährige wies eine stark blutende Wunde an der Hand auf, die er sich – wie die Polizei vermutet – an dem Türöffner zugezogen hatte. Der Eingangsbereich zur Sparkasse wies daher jede Menge Blutspuren auf. Die Rettungskräfte ließen den Verletzten ärztlich versorgen.