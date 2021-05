Nachdem sie von Nachbarn herbeigerufen worden war, hat die Polizei am späten Samstagnachmittag, 15. Mai, eine Verlobungsfeier in einer Privatwohnung in Saarbrücken-Burbach aufgelöst. In den Räumen hätten sich mehr als die fünf erlaubten Personen aus mehr als drei Haushalten aufgehalten. Gegen das Verlobungspaar und seine Gäste wurden Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.