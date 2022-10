Mit rund 40 Beamten des Landespolizeipräsidiums Saarbrücken hat die saarländische Polizei am Samstagabend eine rechtsextreme Konzertveranstaltung in der Gemeinde Mandelbachtal (Saarpfalz-Kreis) beendet. Wie die Ordnungshüter mitteilen, war einer Polizeistreife gegen 22.15 Uhr eine Veranstaltung in einem Vereinsheim aufgefallen. Mehrere Teilnehmer – sie hätten offensichtlich dem rechten Spektrum angehört – hätten die Halle bereits verlassen. Weitere Einsatzkräfte wurden hinzugerufen. Vor Ort habe die Polizei eine als privat deklarierte Veranstaltung mit nun noch etwa 20 Besuchern vorgefunden – darunter mehreren Rechtsextremen. Eine laut Polizei „überregional bekannte Rechtsrockband“, die zuvor offenbar aufgetreten sei, war nach Angaben der Anwesenden bereits abgereist. Von allen Personen, die noch zugegen waren, wurde die Identität festgestellt. Mehrere Musik-CDs wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Zum Gemeindeverband Mandelbachtal gehören neben dem Verwaltungssitz Ormesheim noch die Orte Bebelsheim, Bliesmengen-Bolchen, Erfweiler-Ehlingen, Habkirchen, Heckendalheim, Ommersheim und Wittersheim.