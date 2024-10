Ein Opfer von Stalking und häuslicher Gewalt wird vom Exfreund der Brandstiftung beschuldigt. Die Frau fühlt sich weiterhin verfolgt und sieht sich „verraten und verkauft“.

Ella (Name von der Redaktion geändert) hat sich vor über zwei Jahren von ihrem ehemaligen Lebensgefährten getrennt, nachdem dieser sie mehrfach geschlagen und Psychoterror ausgeübt hatte. Immer wieder hatte ihr der Ex zuhause aufgelauert, sie verfolgt und versucht, in ihre Wohnung einzubrechen. Sogar mit Mord hat er ihr gedroht. Mehrere Anzeigen gegen ihren Exfreund liegen der Staatsanwaltschaft vor – unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Stalking.

„Jetzt macht mir mein Ex das Leben wieder zur Hölle. Kürzlich hatte er mich angezeigt wegen Brandstiftung, angeblich bei ihm vorm Haus. Diese Anschuldigung ist so ziemlich das Hirnrissigste, was ich bisher gehört habe“, sagt die Frau. „Die Oberkrönung! Dabei kenne ich noch nicht mal seine Wohnadresse. Und die möchte ich auch gar nicht kennen.“

Schutzanzug gegen Hunde

Anfang August seien plötzlich acht Polizisten mit Durchsuchungsbeschluss vor ihrer Wohnungstür erschienen. Zwei davon im Hundeschutzanzug und einer mit Fangschlinge für ihren kleinen Hund, der noch keine zehn Kilo wiegt. „Die vielen Polizisten vor meiner Wohnungstür haben mich massiv schockiert. Niemand von denen hat mir gleich gesagt, um was es geht. Die ersten Fragen galten der Feststellung meiner Identität, ob ich einen Hund hätte und wo der sich aufhält. Der Hund müsste weggesperrt werden. Zuerst dachte ich,

die