Der Biolandwirt Stephan Hirsch vom Heidelbigerhof bei Zweibrücken erzeugt seine Proteine selbst. Er ist Deutscher Meister im Bankdrücken und Buchautor. Jetzt tritt er in England bei der WM im Natural Bodybuilding an.

Die Sorgen der Pirmasenser vor Kriminalität müssten auf jeden Fall ernst genommen werden, fordern viele Stadtratsmitglieder, wollen aber erst hören, was die Polizei dazu im Stadtrat zu sagen hat. Andreas Ganter, Leiter der Pirmasenser RHEINPFALZ-Redaktion, hat schon jetzt etwas zu sagen. Was, das lesen Sie in seinem Leitartikel.

Die Feuerwehr hat am Freitag die geräumte Einsatzstelle an der Bärenhalde an die Forstverwaltung übergeben. Wie lange die L482 von Rodalben nach Pirmasens gesperrt bleibt, ist noch nicht ganz klar. Die Verbandsgemeinde reagiert auf die hohe Brandgefahr.

Am Samstagabend erstrahlt der Zweibrücker Rosengarten im Glanz des Fests der 100 Lichter. Die RHEINPFALZ hat sich hinter den Kulissen umgesehen.

Für Rosengarten-Chef Heiko Hübscher ist das Fest der 1000 Lichter etwas ganz Besonderes. Erstmals gab es diese Veranstaltung 1927. Am Samstagabend wird gefeiert. Hinter einem bestimmten Programmpunkt steht aber bis zuletzt ein Fragezeichen.

Die Auffahrt zur A8 bei Zweibrücken, auch Überflieger genannt, ist wieder gesperrt. Dort gibt es einen merkwürdigen Schaden. Die Ursache ist noch unklar.

Zweibrücken hat drei neue Fahrzeuge für den Katastrophenschutz. Personal vom Roten Kreuz und dem Arbeiter-Samariter-Bund wird sie besetzen, um Bürger aus Zweibrücken und Umgebung zu schützen und in Not geratene Personen zu retten.

„Am Kornberg“ heißt das kleine Baugebiet, das der Schmitshauser Bauunternehmer Berthold Staab für die Gemeinde Walshausen erschlossen hat.

Bei der Winzler Chemiefirma Wakol hat es gebrannt. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

In der Pirmasenser Zwingerstraße wird probeweise montags bis freitags zwischen 7 und 17 Uhr ein zeitlich befristetes absolutes Halteverbot eingerichtet. Die Verwaltung will damit testen, ob es die Verkehrssituation dort entspannt.

Aufgrund der anhaltenden Hitze und großen Trockenheit kann jeder Funke einen verheerenden Brand auslösen. Deshalb hat die Stadt Pirmasens das Hantieren mit offenem Feuer im Außenbereich verboten.