National- und Bundesliga-Spielerin Amelie Berger aus Zweibrücken hat am Sonntag mit ihrem Klub SG BBM Bietigheim erstmals den deutschen Pokal gewonnen. Zum Abschluss ihrer Zeit in Bietigheim holt die 21-Jährige ihren ersten Titel bei den Aktiven. Da war gleich nach der Siegerehrung ein Telefonat mit Oma und Opa in Zweibrücken fällig, wie sie schon im Vorfeld des Final-Four-Turniers verraten hatte.

Um 18.45 Uhr stand am Sonntag fest: Zweibrücken hat eine deutsche Pokalsiegerin. Amelie Berger gewann mit Bietigheim den DHB-Pokal. Im Finale des Final-Four-Turniers setzten sich die favorisierten Bietigheimerinnen nach einem Klasse-Handballspiel mit 27:22 (11:13) gegen HL Buchholz-Rosengarten durch.

Um 19.03 Uhr durfte Berger auf dem Podest in der Stuttgarter Porsche-Arena den Pokal in den Himmel heben, gefeiert von den Teamkolleginnen. Leonie Patorra hatte der Rechtsaußen aus Zweibrücken, die damit ihren ersten nationalen Titel bei den Frauen feiern durfte, die Trophäe weitergereicht. „We Are the Champions“ und „Celebration“ war die Begleitmusik zu Goldregen und Sektdusche. Der perfekte Abschluss für Berger, die Bietigheim nach zwei Jahren verlässt, zum Deutschen Meister Borussia Dortmund wechselt.

Bietigheim muss gegen den Außenseiter Buchholz-Rosengarten schwer kämpfen

So deutlich, wie das Ergebnis am Ende aussah, verlief das Endspiel aber nicht. Der Außenseiter aus der Nähe Hamburgs stellte Bietigheim bis zur 53. Minute vor herausfordernde Aufgaben und war nach dem überraschenden Finaleinzug einer weiteren Überraschung nahe. „Wieder ein schönes Zeichen dafür, dass im Pokal andere Gesetze herrschen, und es freut mich natürlich, dass ein Underdog so weit kommt“, zollte Amelie Berger dem Gegner vor Anpfiff des Finales Respekt. Und feierte ihn auch hinterher gebührend – mit einer überraschenden Sektdusche für das Rosengarten-Team, als es die Silbermedaille überreicht bekam.

Den Gegner hatte Bietigheim keinesfalls unterschätzt. Nach gemeinsamem Frühstück und Spaziergang zum Auflockern hatte sich die SG am Sonntag den Gegner im Videostudium noch mal genau angeschaut. Berger stand – im Gegensatz zum Halbfinale, in dem sie kurz vor dem Seitenwechsel aufs Feld gekommen war – diesmal in der Anfangsformation. Dass den Außenspielerinnen im Finale mehr Bedeutung zukommen würde, war erwartet worden. So war’s auch: In der achten Minute Pass auf Berger, die einsprang und zum 4:1 ins obere lange Eck traf.

Bergers Treffer ins Glück im Halbfinale gegen Metzingen

Tags zuvor hatte sie die Metzinger Aufholjagd mit einem sehenswerten Treffer ins kurze obere Eck beendet. Auf 23:25 war der Halbfinalgegner zuvor herangekommen. „Da war es knapp, war die Frage, ob die Tussies das Spiel noch mal drehen“, analysierte Berger. Das tat Metzingen nicht, auch weil Berger zum 26:23 traf. „Das kurze obere Eck ist eher untypisch für mich. Die Torhüterin kennt mich mittlerweile von einem Lehrgang, da war mir bewusst, dass ich etwas anderes als meinen Lieblingswurf auspacken muss“, sagte sie zum wichtigen Treffer. Und war natürlich „froh, dass es geklappt hat“. 27:23 (15:11) gewann Bietigheim am Ende.

„Wir haben am Samstag schon gezeigt, dass jeder für den Pokal brennt“, sagte Berger, die ihre Handballkarriere beim SV 64 Zweibrücken startete. Am Samstag war groß feiern aber noch nicht angesagt. Obwohl es zwei weitere Gründe gegeben hätte. „Uns hat die Nachricht erreicht, dass unsere Stine ihre Zwillinge bekommen hat“, freute sich Berger für ihre Teamkollegin Stine Jørgensen.

Die 146-fache dänische Nationalspielerin hätte Bietigheim im Finale sicher gerne dabei gehabt. Denn Rosengartens Abwehr machte dem SG-Rückraum das Leben lange schwer. Nach dem 6:1-Blitzstart der SG kam der Außenseiter besser ins Spiel, schaffte es, Tempo rauszunehmen. Nach 18 Minuten war Berger nach einer Parade von Rosengartens Torhüterin Zoe Ludwig zur Stelle, netzte den Abpraller ein. Mal wieder mit dem Lieblingswurf, es war das 8:6. Bietigheim tat sich aber zunehmend immer schwerer. In der 25. Minute scheiterte auch Berger an Ludwig. Danach ging es für Berger, die nach überstandener Corona-Infektion noch nicht bei 100 Prozent Leistung ist, auf die Bank. Die 131-fache dänische Nationalspielerin Trine Østergaard übernahm die rechte Seite. Und erst in den letzten sechsten Spielminuten drehen die Bietigheimerinnen das Spiele wieder zu ihren Gunsten.