Ohne Zuschauer muss am Dienstag, 18. Mai, 17 Uhr, das Halbfinale im saarländischen Fußball-Verbandspokal im Homburger Waldstadion über die Bühne gehen. Fußballfreunde dürfen die Partie der Rivalen FC Homburg und 1. FC Saarbrücken nicht vor Ort im Stadion mitverfolgen. Die Homburger Stadtverwaltung erinnert an die geltende „Bundesnotbremse“ mit strengen Corona-Vorschriften. Bürger werden gebeten, sich am Dienstag nicht auf den Weg zum Stadion oder in die Innenstadt zu machen. Von 13 bis 22 Uhr gilt auf öffentlichen Plätzen im Stadtgebiet sowie im Stadion-Umfeld ein striktes Alkoholverbot. Die Polizei kontrolliert. Immerhin wird das Fußballspiel kostenlos per Livestream über die Webseite des Saarländischen Rundfunks (SR) gezeigt.