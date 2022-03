Am Mittwoch, 30. März, 18 Uhr, kommt es im Homburger Waldstadion zum Saarlandpokal-Viertelfinalschlager des FC Homburg gegen das Drittliga-Spitzenteam 1. FC Saarbrücken. Durchwachsen war für den FC Homburg am Samstag die Generalprobe für den Pokalhit. Beim eher lauen 0:0 in der Regionalliga gegen die TSG Balingen wurde der Ticket-Vorverkauf im Stadion aber bereits von vielen Fußballfreunden genutzt.

Eintrittskarten sind weiterhin in der FCH-Geschäftsstelle am Rondell (Telefon 06841 8180780) am Dienstag und Mittwoch jeweils von 10 bis 13 Uhr erhältlich. Online können Tickets jederzeit hier erworben werden. Rollstuhlfahrer können sich telefonisch oder per E-Mail unter tickets@fc08homburg.de auf der Geschäftsstelle melden.

Die Stadt Homburg verhängt am Mittwoch, 30. März, ab 15 Uhr an der Zufahrt zum Waldstadion in der gesamten Unteren und Oberen Allee ein beidseitiges absolutes Halteverbot. Das Einhalten dieser Regelung wird von Ordnungshütern überwacht. Es empfiehlt sich, frühzeitig nach alternativen Parkmöglichkeiten zu suchen.