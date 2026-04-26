Die Gegensätze sind krass: die eine ist blutjung, der andere viel älter. Die Liebe zur Poesie verbindet sie - auch bei der gemeinsamen Lesung ihrer Werke.

Leah Eisenbarth, Jahrgang 2007, und Wolfgang Ohler, Jahrgang 1943, lasen am Samstag eine Stunde lang im ausverkauften Zweibrücker Mannlich-Haus. Ohler erklärt, wie er zum Poetry-Slam fand: bei einem Besuch in New York 1992 „in der Lieblingskneipe meines Sohnes“. Bob Holeman, der als Erfinder des Poetry-Slams gilt, trat dort auf. „Gedichte wurden vorgelesen, vorgeschluchzt, vorgejammert, vorgeschrien“, so Ohler.“ Die Zuhörer stimmten über die Besten ab. Ohler wurde in die Jury berufen. Dass in diesem Jahr der Literaturnobelpreis an einen Lyriker ging, sei förderlich gewesen.

Vor kurzem Zeit traf Ohler den jungen Luca (Leah Eisenbarth) , einen passionierter Poetry-Slammer. „Wir haben uns schnell geeinigt, zusammen auftreten zu wollen, nicht gegeneinander, sondern miteinander.“ Eisenbarth greift zum Büchlein „Nachtleben“. Eisenbarth versteht es perfekt, die nachtwandelnden Figuren lebendig werden zu lassen: die Nacht gehört den Künstlern, den Schreibenden, den Dichtern und Denkern, den Schlaflosen, all denen, die sich suchen, unter den Laternen finden, kurz allen, die sich am Tage unwohl fühlen. Immer in der Nacht „werden sie wach“.

Ohlers Traum

„Im Traumpfad“, ein Gedicht, das Ohler auswendig präsentiert, ist es seine Stadt, die fühlbar wird. Es erzählt von Wegen, Pfaden und Straßen, zum Teil schon nicht mehr existent. Im Kopf entstehen Bilder aus Kindertagen und längst vergangenen Zeiten. Ohler wähnt sich am Bleicherbach, wo er zum Schloss ging, durch die Allee zur Schließ. Auf diesen Wegen trifft er im Traum die alten Freunde aus der Schule, sieht die schwarze Silhouette und die Schlossfassade mit den Fensterhöhlen, „höre auch den Tingeltangel auf dem Kleinen Exe“. Der Poet bricht die Grenze der Zeit, als die Chevauleger Attacken ritten und das Regiment der 22er den Ersten Weltkrieg übte. Greifbar ist die Atmosphäre gerade im letzten Satz: „Und als Neil Armstrong auf dem Mond spazieren ging, da stand er hoch über dem Himmelsberg“.

Als hätte er es am eigenen Leibe gespürt. Einfühlsam und dennoch schnörkellos empfindet Luca die Erfahrungen eines oder einer Geflüchteten nach: Die Angst, als der erste Knall den Krieg anzeigt. Die verblassende Hoffnung auf ein schnelles Ende und Frieden. Die Fahrt übers Meer. Die Ankunft in einem fremden Land. Die Hilf- und Sprachlosigkeit. Mit Schlüsselwörtern zeichnet der Verfasser die ganze Dramatik der Flucht, der Heimatlosigkeit nach und die Versuche, irgendwie anzukommen. Bilder im Fernsehen, kurze Sätze in der Muttersprache lassen das verlassene Vaterland aufblitzen. Da spielen die Nachrichten die Demos der Rechten ein – und „immer kälter wird es in der Wohnung – wieder ein Stück Heimat genommen“. Gänsehaut pur.

Der KI-Frust der Poeten

Heimat – das ist Biografie, das ist, was ein Leben lang begleitet. Für Ohler sind es „Wörter“, ist es die Sprache, sein Ausdrucksmittel. Mit über 80, „ich bin alt“, vergisst er schon mal Wörter – „oder sind’s die Wörter, die sich nicht mehr an mich erinnern wollen?“. Wörter, von den Eltern und den Lehrern gelernt, den Nachschlagewerken, den Dichtern und Denkern, durchziehen seine Lebensjahre. Unzählige Gelegenheiten führt er an mit Begriffen und Schlagworten, die einst in aller Munde waren, die viel bedeuteten, und heute teils vergessen, teils nichtssagend sind. Wo überall werden Worte bemüht, werden benutzt und ausgenutzt. Und auch sie rufen ihm – wie die Pfade – die Kinder- und Jugendzeit zurück. Doch „ich vergesse Wörter, ich vergesse Menschen, [… ] ich vergess„ mein Leben, ich vergesse…?. Berührend, zu Herzen gehend, so verständlich.

Nicht rückblickend, sondern zukunftsgerichtet ist Eisenbarths kritische Auseinandersetzung mit KI. Die kann alles, weiß und schreibt alles besser und sogar schneller. Selbst sprechen kann KI – mit einer warmen Stimme gibt sie Erfahrungen zum Besten, die sie nie gemacht hat. Frustrierend für Poeten. Am Schluss jedoch die Conclusio: „Du bist künstlich – ich Mensch.“

Mit „Rip van Winkle“ verabschiedet sich Ohler vom Publikum. Auf Pfälzisch berichtet er vom gruseligen Traum, der auf den Teufelstisch entführt. „De Wecker“, der „rabbelt“, und „de Schadde schmelst im Morjelicht“. Begeistert applaudieren die Besucher den beiden Vortragenden. Wiederholung gewünscht.