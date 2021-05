Einen kostenlosen literarisch-musikalischen Balladenspaziergang (90 Minuten) auf dem Saarbrücker Halberg via Podcast bietet das Saarländische Staatstheater am Samstag um 10 Uhr an. Der Schauspieler Raimund Widra hat einen literarischen Spaziergang über den Halberg zusammengestellt, neben ihm spricht Gaby Pochert, Stefan Röttig singt, Martin Straubel spielt Klavier. Erste Möglichkeit: Man lädt den Podcast (90 MB) aufs Handy und folgte der Route, die man hört und die sich an den Schildern des Rundweges „Historischer Halberg“ orientiert. Dazu gibt es Gesprächen der drei bei ihrem Rundgang. Der Balladen-Spaziergang beginnt an der Bushaltestelle der Linie 138 „Am Halberg“ (Station 14 des Rundweges). Zweite Möglichkeit: Man bleibt zu Hause auf dem Sofa und spaziert in Gedanken mit.