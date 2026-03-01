War’s das in den Play-offs für den EHC Zweibrücken? Gut möglich. Denn die „Hornets“ haben jetzt in der Serie gegen Heilbronn einen ganz weiten Weg zurück.

Vielleicht hat der EHC Zweibrücken in der ersten 20 Minuten am Sonntagabend in der heimischen Ice-Arena die ganze Halbfinalserie („Best of Five“) gegen den Heilbronner EC verspielt. Denn danach lag die Mannschaft von EHC-Trainer Ralf Wolf vor 812 Zuschauern schon fast uneinholbar mit 1:5 zurück. Jesse Lottonen (8.), Nico Horter (9.) und wieder Lottonen (10.) trafen im Minutentakt. Was war denn da bloß los mit den „Hornissen“?

Dabei hatte mit dem frühen 1:0 durch Verteidiger Adam Spurny (3.) alles so schön angefangen. Es so so aus, als könnten die Gastgeber die 1:0-Führung der Heilbronner „Eisbären“ in der Serie (nach dem 5:4 am Freitagabend durch Penaltyschießen in der Fremde) wettmachen. Doch dann brach’s über die „Hornets“ herein, Eetu Santanen (13.) und Stefan Rupp (17.) erhöhten auf 5:1.

EHC-Coach Wolf schickte fürs mittlere Drittel dann Tim Schweitzer für Michael Seitz ins EHC-Tor – einfach, um einen anderen Impuls zu setzen. Das fruchtete aber nicht. Gleich wieder Santanen (31.) und dann der bärenstarke und insgesamt vierfache Torschütze Lottonen (33. und 36.) stellten das Ergebnis sogar auf 8:1. Der Rest war aus EHC-Sicht im Schlussabschnitt mit den Treffern von Joona Rikkinen (44.) und Jacob Ratcliffe (46.) bis zum 3:8-Endstand nur noch Ergebniskosmetik.

Vielleicht war das letzte Drittel mit 2:0 für die Gastgeber dennoch ganz wichtig für die Moral. Denn die Heilbronner führen in der Serie nun 2:0, können am kommenden Freitag im Heimspiel ab 20 Uhr den Sack schon zumachen und ins Finale um die Meisterschaft in der Baden-Württemberg-Liga einziehen. Die „Hornets“ müssen in Heilbronn da ein ganz dickes Brett bohren, wollen sie Spiel vier am Sonntag, 8. März (18.30 Uhr, Ice-Arena) überhaupt noch erreichen.