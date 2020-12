Der Revisionsprozess in der Homburger Detektiv-Affäre gegen den suspendierten Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) könnte ein jähes vorzeitiges Ende nehmen. Kurz vor dem zweiten Verhandlungstag am Saarbrücker Landgericht am Montag, 7. Dezember, hat Oberstaatsanwalt Peter Thome zwei Befangenheitsanträge gegen die Fünfte Strafkammer gestellt. Eine „mögliche Befangenheit“, so Mario Krah von der Saarbrücker Staatsanwaltschaft am Samstag auf Anfrage, werde bei einer der beiden Schöffinnen gesehen: Bei dieser handelt es sich um Maria Vermeulen, die Bürgermeisterin der Gemeinde Mandelbachtal im Saarpfalz-Kreis. Vermeulen ist Amtskollegin des Angeklagten und auch dessen SPD-Parteigenossin. Der zweite Befangenheitsantrag richtet sich gegen die Vorsitzende Richterin Alexandra Schepke-Benyoucef. Diese soll, so Krah, in einer Prozess-Vorbesprechung mit Verteidigung, Staatsanwaltschaft und einer weiteren Richterin persönliche Zweifel daran geäußert haben, ob Rüdiger Schneidewind bei seiner umstrittenen Detektiv-Beauftragung wirklich mit schuldhaftem Vorsatz gehandelt hat. In einem zusammenfassenden Vermerk über diese Besprechung, den Schepke-Benyoucef zum Prozessauftakt am 30. November öffentlich verlesen hatte, seien diese persönlichen Zweifel an Schneidewinds Vorsatz nicht erwähnt worden. „Außerdem hat die Vorsitzende Richterin die persönliche Situation der Schöffin Maria Vermeulen nicht öffentlich gemacht, obwohl sie davon Kenntnis hatte.“ Wie das Gericht am zweiten Prozesstag am Montag, 7. Dezember, mit den Befangenheitsanträgen umgeht, mag Mario Krah nicht voraussagen. Es ist nicht auszuschließen, dass der gerade erst eröffnete Revisionsprozess unvermittelt und ergebnislos platzt.