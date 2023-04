Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es gibt Tage, an denen würde man am liebsten einfach immer so weitermachen. Für Emelie Edinger war der letzte Tag des Weltcupturniers am Freitag auf dem Hitscherhof so einer: Sie spielte eine unglaubliche Runde, verbesserte den alten Platzrekord um zwei Schläge und kam mit 64 Schlägen ins Clubhaus. Das war Anschauungsunterricht in Sachen Top-Golfen.

Am Abschlusstag der Framas Open, einem Weltcupturnier für Nachwuchsgolfer, fing Emelie Edinger (GC St. Leon-Rot), damit die Führende und Clubkollegin Emily Böhrer noch ab. Bei den