Im Zweibrücker Gefängnis wird der Platz knapp – zumindest im geschlossenen Frauenvollzug. Gründe dafür sind Baumaßnahmen und die Corona-Pandemie. Um Abhilfe zu schaffen, wird die Zusammenarbeit mit dem Saarland ausgebaut.

In einem der Häuser, in dem normalerweise weibliche Gefangene ihre Strafen absitzen, wird seit einiger Zeit gebaut; es ist somit nicht bewohnbar. Durch die Corona-Pandemie müssen in der JVA zudem Plätze für Häftlinge vorgehalten werden, für die Kontaktbeschränkungen vorliegen. „Dafür haben wir eine Station leegeräumt“, sagt JVA-Leiter Jürgen Buchholz auf Nachfrage und betont, dass es seit Beginn der Pandemie keinen Corona-Fall unter den Häftlingen gegeben hat. Dennoch kommen immer wieder Insassen auf die Station. Wenn beispielsweise Gefangene für Behandlungsmaßnahmen, dazu zählt vor der anstehenden Haftentlassung auch der Kontakt zu Bekannten und Familie, für kurze Zeit aus dem Gefängnis raus dürfen, müssen sie Buchholz zufolge so lange separat untergebracht werden, bis eine Infektion ausgeschlossen werden kann.

JVA musste noch keine Gefangenen ablehnen

Die Baumaßnahme und die Pandemie-Situation lassen den Platz im geschlossenen Frauenvollzug, wo normalerweise bis zu 129 Frauen untergebracht werden können, knapp werden. „Effektiv können wir derzeit 117 Frauen unterbringen, wir waren auch noch nicht in der Situation, dass wir Insassen ablehnen mussten“, schildert Buchholz. Um im Frauenbereich mehr Platz zu schaffen – die JVA ist der in Rheinland-Pfalz größte Standort im Frauenvollzug, und dort werden auch Freiheitsstrafen weiblicher Gefangener aus dem Saarland vollstreckt –, wird die Zusammenarbeit mit den saarländischen Kollegen ausgebaut. Wie das rheinland-pfälzische Justizministerium am Dienstag mitteilte, tritt zum 1. Januar „eine Vereinbarung über die Nutzung saarländischer Haftplätze durch rheinland-pfälzische Gefangene“ in Kraft.

Konkret stellt das Saarland seinem Nachbarland 20 Haftplätze in der JVA Saarbrücken zur Verfügung. Diese sollen mit männlichen Gefangenen aus Zweibrücken belegt werden. Die Kosten – rund 920 000 Euro – übernimmt das Land Rheinland-Pfalz. Das teilte das Justizministerium auf Nachfrage mit. Buchholz schildert, dass man sich Anfang kommenden Jahres abstimmen werde, wer wann verlegt wird. Problematisch werde das nicht, „der Austausch mit den Kollegen im Saarland ist immer sehr unkompliziert“. Die zusätzlichen Haftplätze werden vorerst bis zum Abschluss der Baumaßnahme in der Zweibrücker JVA zur Verfügung gestellt.