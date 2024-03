Unbekannte haben am Freitag, vermutlich zwischen 10 und 14 Uhr, illegal Asbestplatten in einem Baucontainer entsorgt. Wie die Polizei berichtet, war der Container vor einem Haus in der Homburger Maxstraße wegen Renovierungsarbeiten aufgestellt worden. Die Platten, die den krebserregenden Stoff enthalten, seien zwischen fünf und sechs Quadratmeter groß. Die Polizei Homburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.