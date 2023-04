Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kritik am möglichen Einbau von Kunststoff in der Allee reißt nicht ab: Auch der Naturschutzbund und die Initiative ZW-vernetzt sind dagegen. Im Bauausschuss sollte am Dienstag schon abgestimmt werden, nun wurde die Reißleine gezogen.

Die Allee soll einen neuen Bodenbelag bekommen,