Nachdem er an vier aufeinanderfolgenden Samstagen Bürger terminfrei im Homburger Saalbau gegen Corona geimpft hatte, erklärt der Blieskasteler Arzt Ayman Zant seine Jedermanns-Impfaktion jetzt vorzeitig für beendet. Die Impfungen mit den Vakzinen von Astrazeneca und Johnson & Johnson hätten eigentlich bis in den Herbst hinein fortgeführt werden sollen. Am Dienstag, 6. Juli, gab die Stadt Homburg nun das vorzeitige Ende bekannt. Argumentiert wird mit der neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission, dass mit Astrazeneca Geimpfte bei deren zweitem Termin ein anderes Präparat erhalten sollten. Für die Aktion im Saalbau seien jedoch keine derartigen Impfstoffe bereitgestellt worden. Erstgeimpfte, die bereits einen zweiten Termin im Saalbau bekommen hatten, würden jetzt an ihren Hausarzt verwiesen.