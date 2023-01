Am Zweibrücker Kino wird ein neuer 5G-Mobilfunkmast aufgestellt. Wegen der Baustelle war der Baumarkt-Kreisel am Mittwochabend zeitweise voll gesperrt, weil ihn ein Schwertransport blockierte. Dasselbe galt für die Autobahnabfahrt. Laut Rathaussprecher Jens John hat die Baufirma am Mittwochabend die Bohrpfahl-Gründung für den künftigen Mobilfunkmast fertiggestellt und überschüssiges Baumaterial abtransportiert. Für die nächsten Bauschritte sind weniger große Maschinen nötig; entsprechend rechnet John nicht mehr damit, dass der Kreisel noch einmal kurz gesperrt werden muss. Wenn der Mobilfunkmast steht, geht es an den Neubau eines Schnellrestaurants der Kette Kentucky Fried Chicken (KFC).