Überraschend unterbricht der Lieferant der Kitas in Oberauerbach, in der Meisen- und Denkmalstraße sowie in Bottenbach und Hornbach seine Versorgung mit Mittagsmahlzeiten.

Ende vergangener Woche, so berichtet auf Anfrage Gerda Huber, die Chefin des Kita-Verbundes, habe der bisherige Versorger „Udos Lunch Bistro“ angekündigt, dass er die Kindertagesstätten diesen Montag zum vorerst letzten Mal mit Mittagsmahlzeiten beliefern werde. Für Gerda Huber sei die Ankündigung sehr überraschend gekommen. Trotzdem sei es gelungen, für die betroffenen Einrichtungen kurzfristig Ersatz zu finden. „Für uns war das aber schon schwierig“, räumt Huber ein.

Die genauen Gründe, weshalb „Udos Lunch Bistro“ die Kitas vorerst nicht mehr mit Essen beliefert, seien Gerda Huber nicht bekannt. Es sei aber wohl so, dass der Caterer nur eine kurzfristige Pause einlege; er verabschiede sich nicht für immer. Wie es in Zukunft weitergeht, soll innerhalb des Kita-Verbundes bald geklärt werden.

Erst mal die weitere Versorgung absichern

Diese Woche haben die kurzfristig angeheuerten Ersatzlieferanten die betroffenen Kindertagesstätten mit Essen versorgt. Ob das Mittagessen für die Eltern durch diesen Wechsel teurer wird, vermag Gerda Huber derzeit noch nicht zu sagen. Für den Kita-Verbund sei es erst mal das Allerwichtigste gewesen, dass die Kinder weiterhin ihr Mittagessen bekommen. Sollte es sich auf Dauer aber herausstellen, dass die neuen Caterer wesentlich teurer sind als „Udos Lunch Bistro“, werde man „in einer ruhigen Minute“ noch mal ausgiebig die Essensangebote anderer Lieferanten durchgehen.