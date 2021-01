Ein nicht angeleinter Pitbull hat am Donnerstagnachmittag in Saarlouis ein Pferd schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Laut Zeugenaussagen führten vier Frauen ihre Pferde an einer Wiese an der Leine aus. In 150 Meter Entfernung soll sich der 40 Jahre alte Hundehalter mit seinem nicht angeleinten Pitbull aufgehalten haben. Plötzlich soll der Hund das Pferd einer 44-Jährigen angefallen und immer wieder gebissen haben. Huftritte des angefallenen Isländer-Wallachs sowie Abwehrversuche der vier Frauen seien erfolglos geblieben. Auch die 44-Jährige wurde von dem Hund angesprungen, fiel mit dem Rücken gegen einen Baum und verletzte sich dabei ebenfalls. Der Isländer-Wallach wurde vor Ort von einem Tierarzt versorgt. Gegen den Hundehalter ermittelt die Polizei. Das Ordnungsamt der Stadt Saarlouis wurde informiert.