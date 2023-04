Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Dreieich, nahe Frankfurt am Main, feierte der Erste Golfclub Westpfalz seine Premiere in der Zweiten Damen-Bundesliga. Dabei kamen die Hitscherhof-Ladys gleich auf den zweiten Platz und mussten nur Gastgeber GC Neuhof den Vortritt lassen. Die beiden Pirmasenserinnen Katja Müller und Sophie-Charlott Hempel spielten die besten Ergebnisse beim EGW.

Das in der Zweiten Bundesliga gängige Spielsystem mit Vierern, einer Art Doppel im Golf, und den Einzeln erlebten die Südwestpfälzerinnen diesmal noch nicht. „Die Vierer wurden abgesagt,