Ein abwechslungsreiches Programm, alte Bekannte und neue Freundschaften – mit diesen Worten lässt sich beschreiben, was 35 Pirmasenser am Wochenende in Poissy erlebt haben. Sie waren zu Gast in einer Stadt, die sich im Aufbruch befindet.

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick hat seinen ehemaligen Amtskollegen aus Poissy, Karl Olive, mit der Stadtehrenplakette in Gold geehrt.

Maßweilers Bürgermeister Herbert Semmet ist fassungslos über ein Schreiben der Deutschen Telekom. Es geht um den Glasfaserausbau an der Grundschule, Leerrohre und darum, wie Bürokratie am Ende den Bürger Geld kostet.

Eigentlich sollte die Alte Ixheimer Straße in Zweibrücken am Wochenende nach vielen Monaten Sperrung wieder freigegeben werden. Eigentlich.

Von Oldtimer-Autoteilen über Maschinenzubehör bis hin zu verschiedenem Handwerkszeug: Auf dem ersten Pirmasenser Teile- und Schraubermarkt konnten Besucher Schnäppchen ergattern.

Ein 37-jähriger Mann aus dem Landkreis wies am Donnerstag vor dem Pirmasenser Schöffengericht den Vorwurf des gewerbsmäßigen Drogenhandels in zwölf Fällen zurück.

Am Freitagnachmittag gab Trulbens Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld nach knapp einjähriger Bauzeit die Ringstraße im Ortsbezirk Hochstellerhof offiziell wieder frei.

Der Förderverein Kultur und Dorfgemeinschaft hat beschlossen, jeden Freitag die Kneipe im Dorfgemeinschaftshaus für Vereinsmitglieder zu öffnen. Der erste Termin war bereits gut besucht.