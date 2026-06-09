Die Naturbühne Gräfinthal präsentiert in der Saison 2026 zweimal Italien: „Pinocchio“ für die kleinen Besucher und „Don Camillo und Peppone“ für die größeren.

Im Sommer bietet die Amateurtheatergruppe des Kulturvereins Bliesmengen-Bolchen im Saarpfalz-Kreis auf der Naturbühne Gräfinthal diesmal Italienisches: Mit „Pinocchio“ von Carlo Collodi, das 1881 entstand , wird ein Kinderbuchklassiker aufgeführt und mit „Don Camillo und Peppone“ ein bekanntes Stück für Erwachsene in neuer Inszenierung.

Die Naturbühne besteht seit 1932 als Freilichttheater im Dorf Gräfinthal nahe des Ortsteils Bliesmengen-Bolchen der saarländischen Gemeinde Mandelbachtal. Träger ist der Kulturverein Bliesmengen-Bolchen, der alle Arbeiten ehrenamtlich und in eigener Regie erledigt. Das umfasst die Pflege der Anlage, die Gestaltung von Bühnenbild, Requisiten und Kostümen sowie das Einstudieren und Aufführen von Theaterstücken. Jedes Jahr in den Sommermonaten werden mindestens zwei Stücke geboten, eins für Kinder und eins für Erwachsene. Die Bühne bietet 1500 Zuschauern Platz. Die Stühle sind arenenförmig und ansteigend angeordnet, was eine gute Sicht auf die Bühne garantiert, die 40 Meter breit und 25 Meter tief ist, so dass es oft vorkommt, dass Autos lautstark dort einfahren.

Ab 13. Juni auf der Naturbühen Gräfinthal: »Pinocchio« mit Tanja Lengler (Pinocchio) und Kai Azizi (Gepetto). Foto: Nils Fillgraff

Premiere von „Pinocchio“ ist am 13. Juni. Das Stück wird 14-mal gespielt bis Ende August. Der alte Holzschnitzer Geppetto hat schon viel erlebt, aber dass eine seiner geliebten Puppen lebendig wird, ist neu. Pinocchio ist eine neugierige Marionette, die von einem Abenteuer ins nächste schlittert. Meist an Pinocchios Seite ist die sprechende Grille, die als sein Gewissen eine schwierige Aufgabe übernommen hat. Und so begegnen die Zuschauer neben Kindern und Bewohnern des Städtchens auch illustren Gestalten wie Fuchs und Kater, Theaterdirektor Feuerfresser und am Ende vielleicht sogar einem riesigen Wal. Die Theatertruppe des Kulturvereins Bliesmengen-Bolchen hat die Geschichten von Carlo Collodi in eine ganz eigene Fassung gebracht. Das Stück dauert knapp 90 Minuten plus Pause und ist gedacht für Kinder ab fünf Jahren.

Mit „Don Camillo und Peppone“ wurde bewusst ein Volksstück für Erwachsene gewählt. In der Komödie streiten sich der wackere Dorfpfarrer und der sture Kommunist permanent. Während der eine mit Jesus am Kreuz verhandelt, plant der andere die Übernahme des Rathauses. Aber vielleicht verbindet die beiden trotz der Konflikte ja doch mehr, als sie zugeben möchten? Die Premiere von „Don Camillo und Peppone“ findet am 3. Juli statt. Das Stück wird achtmal gespielt bis Ende August, es dauert zwei Stunden plus Pause.

Premiere am 3. Juli: »Don Camillo und Peppone« mit Michael Nagel (links) und Felix Lauer. Foto:Nils Fillgraff

Ein paar Tipps: Ein Teil des Zuschauerraums liegt bereits um 16 Uhr im Schatten, bei den Terminen ab 18 Uhr liegt fast der komplette Zuschauerraum im Schatten. Aber auch an warmen Sommertagen wird es auf der Naturbühne Gräfinthal abends in der Regel kalt, Pulli mitbringen. Und ein Regencape, denn wenn es nur leicht regnet (man kann es auch vor Ort kaufen), wird weitergespielt, wenn es stärker regnet, kann es Spielpausen geben, vorab abgesagt wegen des Wetters wird ein Stück nie. Falls dann wirklich wegen des Wetters das Stück abgebrochen werden mus, werden die Karten nur vor Ort gegen einen anderen Spieltermin umgetauscht.

Termine

„Pinocchio“: samstags, 18 Uhr: 13. Juni, 4. Juli, 18. Juli, 15. August, 29. August. sonntags, 16 Uhr: 21. Juni, 28. Juni, 5. Juli, 12. Juli, 19. Juli, 16. August, 23. August, 30. August.

„Don Camillo und Peppone“: freitags, 20.30 Uhr: 3. Juli, 10. Juli, 17. Juli, 7. August, 14. August, 28. August. samstags, 20.30 Uhr: 8. August, 22. August.

Karten: naturbuehne-graefinthal.de und Tageskasse