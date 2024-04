Zum dritten Mal bereits ist die französische Pianistin Sylviane Calcagno (Älteren noch als Sylviane Pintarelly bekannt) beim Benefizkonzert am Sonntag, 28. April, 18 Uhr in der Hornbacher Klosterkirche zu hören.

Bei diesem 42. Benefizkonzert seit 2019 spielt sie die fünf Klavierstücke aus Schuberts Sonate Nr. 5 D459 sowie Stücke, die nicht jeder kennt: „Cancion y Danza“ Nr.1, 5 und 6 von dem spanischen Komponisten Federico Mompou (1893-1987) sowie von dem tschechischen Komponisten Jan Václav Vořišek (1791-1825) die „Fantaisie“ Opus 12 und die Sätze Andante und Allegro con brio aus den „6 Variationen“ Opus 19. Sylviane Calcagno studierte am Conservatoire Nationale Supérieure de Musique in Paris bei Lélia Gousseau und gewann dort 1976 und 1977 jeweils erste Preise in den Fächern Klavier und Kammermusik. Später studierte sie in Frankfurt bei Leonard Hokanson weiter. Sie ist inzwischen über 80 und spielt nicht mehr so oft. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, es wird um Spenden gebeten für die Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland den Leukämie-Patienten Elias Grittner.