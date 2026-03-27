Die in Zweibrücken aufgewachsene Berliner Pianistin Miao Huang kommt am Sonntag für ein Konzert nach Hornbach. Andrea Dittgen sprach mit ihr über Musik und Mathematik.

Sie sind am Wochenende in Hornbach für ein Benefizkonzert. Wie kam es dazu?

Die Einladung kam über den Pfarrer und Musiker Daniel Seel, den ich durch die Mozartgesellschaft in Zweibrücken kennengelernt habe. Wir haben uns mal auf einen Kaffee getroffen, und dann fragte er mich, ob ich spielen würde. Es hat sich alles ganz unkompliziert ergeben.

Sind Sie häufiger hier, leben Ihre Eltern noch in Zweibrücken?

Ja, tatsächlich. Ich bin in Zweibrücken aufgewachsen, meine Eltern wohnen immer noch hier. Es ist also immer auch ein bisschen ein Besuch bei der Familie, wenn ich Konzerte in der Region gebe.

Kommen wir zu Ihrem Konzertprogramm für Hornbach. Sie spielen Werke von Beethoven, Chopin und Ravel. Warum haben Sie sich für diese Stücke entschieden?

Die Werke, die ich ausgewählt habe, sind für mich echte „Herzensstücke“. Beethovens späte Sonaten wie die 30. Sonate Opus 109, sind unglaublich tiefgründig und facettenreich. Gerade diese Sonate hat so viele lyrische und emotionale Momente. Bei Chopins h-Moll-Sonate Opus 58 ist es ähnlich: Sie ist emotional mitreißend, virtuos und voller Leidenschaft. Und Ravels „Gaspard de la Nuit“ ist ein ganz besonderes Werk; es entführt in fantastische Welten – die Wasserwelt der Undine, das düstere Bild des Todes mit Glockenklängen oder die unberechenbare Raserei des letzten Satzes. Diese Stücke haben alle eine besondere Ausstrahlung und eine unglaubliche Farbigkeit.

Das klingt nach einer großen Herausforderung. Was ist denn für Sie das Schwierigste daran?

Es ist schwer zu sagen, welches Stück am anspruchsvollsten ist. Jedes hat seine eigenen Herausforderungen, sei es technisch oder musikalisch. Beethoven ist zum Beispiel unglaublich schwer, wenn man wirklich überzeugen möchte. Es geht nicht nur darum, die Noten zu spielen – man muss etwas sagen können. Das gilt aber auch für Chopin und Ravel. Alle drei Werke verlangen eine sehr intensive Auseinandersetzung.

Sie scheinen sich in der klassisch-romantischen Literatur sehr wohlzufühlen. Spielen Sie auch zeitgenössische Musik?

Bisher eher selten. Es hat sich nicht so ergeben, und ehrlich gesagt zieht es mich mehr zu den klassischen und romantischen Werken. Ich spiele, worauf ich Lust habe, und da geht es mir weniger um Trends oder Modeerscheinungen. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das irgendwann.

Neben der Musik haben Sie auch Mathematik studiert. Wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Kombination?

Ich habe schon immer eine gewisse Faszination für Mathematik gehabt. Nach meinem Klavierstudium habe ich mich entschieden, das parallel zu machen. Heute arbeite ich in Teilzeit als Aktuarin bei einem Versicherungskonzern, wo ich Kalkulationen und Softwareentwicklungen betreue. Es ist eine gute Balance für mich, beides zu machen.

Spielen Sie eigentlich täglich Klavier?

Ich versuche es, aber es ist nicht immer möglich. Mit Kind und Job muss man Prioritäten setzen. Aber ja, ich übe regelmäßig.

Das heißt, Sie müssen nicht allein von der Musik leben?

Genau. Ich fühle mich dadurch freier, weil ich nicht den Druck habe, ständig Konzerte zu spielen. Ich mache das, worauf ich wirklich Lust habe, und das tut mir gut.

Wie schaffen Sie es, Familie, Musik und Mathematik unter einen Hut zu bringen?

Es ist nicht immer einfach, aber ich bin gut organisiert. Meine Tochter ist drei Jahre alt, und meine Eltern unterstützen mich auch, wenn ich mal unterwegs bin. Es hilft, dass ich mir bewusst Zeit nehme, um mich nicht zu überfordern. Früher habe ich extrem viele Konzerte gespielt, aber das war nicht immer gesund. Man verliert dabei manchmal die Frische und den Spaß an der Musik. Heute versuche ich, alles etwas ausgewogener zu gestalten.

Haben Sie weitere Konzerte geplant?

Momentan ist nichts Großes geplant. Vielleicht ergibt sich im Herbst etwas, und manchmal kommen auch spontane Anfragen. Ich bin da relativ entspannt. Es muss einfach in mein Leben passen.

Zum Abschluss: Was bedeutet Ihnen die Musik heute?

Für mich ist Musik immer noch etwas Besonderes. Ich möchte nicht, dass sie zur reinen Routine wird. Es ist wichtig, sich diese Freude und diese Frische zu bewahren, damit jedes Konzert etwas Einzigartiges bleibt.

Konzert

Hornbach, Klosterkirche, 59. Benefizkonzert, Sonntag, 29. März, 17 Uhr, Miao Huang spielt Werke von Beethoven, Chopin und Ravel. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

Zur Person

Miao Huang, 1984 in Wuhan geboren, spielt seit ihrem vierten Lebensjahr Klavier, 1993 bis 2003 lebte sie in Zweibrücken, besuchte die dortige städtische Musikschule und auch die Saarbrücker Musikhochschule, später studierte sie Klavier an der Musikhochschule Hannover und Mathematik an der TU Berlin. 2011 errang sie beim Deutschen Musikwettbewerb den Hauptpreis für Klavier solo. Sie spielt weltweit in großen Häusern wie dem Konzerthaus und der Philharmonie Berlin, der Dubai Opera, der Shanghai Concert Hall, dem Centro Sinfónico La Paz, der Philharmonie Chisinau (Moldawien) und der Philharmonie Lemberg (Ukraine). Zurzeit lehrt sie an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart in Vertretung für Professor Moritz Winkelmann.