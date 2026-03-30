Die Hornbacher Klosterkirche hat schon viele bemerkenswerte musikalische Momente erlebt. Wie am Sonntag den begeisternden Auftritt der Pianistin Miao Huang.

Es sind „Herzensstücke“ von Pianistin Miao Huang, die sie ihrem Publikum in der Hornbacher Klosterkirche präsentiert. Sie stammen von Ludwig van Beethoven (1770-1827), Maurice Ravel (1875-1937) und Frédéric Chopin (1810-1849). Für ihr besonderes Interesse an Chopin und Ravel ist Miao Huang schon lange bekannt.

Die 1984 in Wuhan geboren Musikerin hat zehn Jahre lang in Zweibrücken gelebt, inzwischen konzertiert sie weltweit, von den USA über China bis in die Vereinigten Arabischen Emirate und Bolivien. Überraschenderweise betreut sie auch Kalkulationen und Softwareentwicklungen in Teilzeit bei einem Versicherungskonzern, verrät sie in einem Interview dieser Zeitung vor dem Konzert. Es sei eine gute Balance zur Musik, findet sie.

Emotionale Höhenflüge

Mit Beethovens 30. Sonate E-Dur, op. 109 eröffnet sie das von Pfarrer, Musiker und Komponist Daniel Seel organisierte Benefizkonzert. Eine Musik, die Maximiliane Brentano gewidmet ist, der Tochter von Beethovens langjähriger Freundin Antonie Brentano. Das Herzstück dieser Sonate sei der dritte Satz, führt Miao Huang vor dem Spiel in das Werk ein. Das Schöne sei, dass es Variationen in den unterschiedlichsten Stilen beinhalte. Genau das bewahrheitet sich. Nach einem melodischen ersten Satz, der immer wieder die Tür zu emotionalen Höhenflügen öffnet, und einem vergleichsweise weichen, gemächlichen zweiten Satz entfaltet sich der dritte Satz mit komplexen, charakterreichen Klängen, die immer wieder entfernt an ein Xylophon erinnern. Mit innigster Empfindung präsentiert die Pianistin dieses Stück, für das sie keine Noten braucht. Den Blick mal konzentriert auf die Tasten gerichtet, mal in die Höhe des Kirchenraums, gibt sie sich der Musik hin und lebt für eineinhalb Stunden in ganz anderen Sphären. Das legen jedenfalls ihre Mimik und Gestik nahe.

Eine traurige Geschichte hingegen erzählt sie mit Ravels Musik „Gaspard de la nuit“, für die der Komponist Texte des Poeten Aloysius Bertrand zur Grundlage genommen habe, erzählt sie. Drei Geschichten würden sich hinter der Komposition verbergen: die von der Wassernixe Undine, die vergeblich einen Menschensohn zu umgarnen versucht, von „Le gibet“, dem Galgen, sowie „Scarbo“, dem listigen Kobold. Hochdramatisch klingen die Sätze alle drei, doch bei der Meerjungfrau hört man wahrlich, wie sich musikalisch die Wellen kräuseln – erst blumig, dann eher bedrohlich wie im Taumel.

Geschliffene Eleganz

Das Konzert ist geschliffen schön und von großer Eleganz - wegen der gewählten Stücke, aber auch wegen der Virtuosität der Pianistin. Selten sieht man eine Musikerin so nahe wie in der Kirche und somit auch ihr intensives Spiel, das zwar Leichtigkeit ausstrahlt, aber kontrastiert wird von der Präzision ihres Spiels. Man sieht und spürt, dass sie den Flügel ganz und gar unter Kontrolle hat und im Grunde kunstvoll bearbeitet.

Nach einer kurzen Pause genießt das Publikum noch Chopins romantische dritte Sonate h-moll, op. 58, die er als letztes Werk vor seinem Tod vollendet haben soll, erzählt Miao Huang, bevor sie mit dem Spiel beginnt. Dafür erntet sie einen gar nicht enden wollenden Applaus, dem sie nach einigen Minuten nachgibt und ihrem Publikum die fünfte der „Transzendentalen Etüden“ von Franz Liszt schenkt. „Feux Folletts“, sprich „Irrlichter“ heißt sie und soll auf Goethes Faust zurückgehen.

Es gehe nicht nur darum, Noten zu spielen, sagt sie im Interview vor dem Konzert, sondern vielmehr darum, etwas sagen zu wollen. Das beschreibt schließlich auch den Abend voller leidenschaftlicher Musik, mit der Miao Huang vollends in die romantische Musikwelt eintaucht. Einfach fantastisch. Daniel Seel, auch Zweiter Vorsitzender der Mozartgesellschaft Zweibrücken-Pirmasens, liebt es, Konzerte zu organisieren und hat aus Klosterkirche ein kulturelles Juwel gemacht. „Es ist der Tag der vollen Kirche“, freut sich Seel. Der Erlös des Benefizkonzerts am Sonntag fließe diesmal ausschließlich in die dortige Kulturarbeit.