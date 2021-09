Die 1989 in Zweibrücken geborene (und in Berlin lebende) klassische Pianistin Anny Hwang spielt zusammen mit dem amerikanischen Jazz-Bassisten Greg Cohen am Samstag, 18. September, 19 Uhr, im Bürgerhaus in Saarbrücken-Dudweiler. „Historic Atmospheres“ heißt das Programm, das Melodien von George Gershwin in neuem Arrangement und Jazziges enthält. Der Kalifornier spielte schon mit John Zorn, Tom Waits, Woody Allen und Bob Dylan. Er ist Fachbereichsleiter Bass am Jazz-Institut Berlin. Das Konzert wird am Sonntag, 19. September, 17 Uhr, im historischen Rathaus in Merchweiler-Wemmetsweiler wiederholt. Karten kosten jeweils 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Ticket-Reservierung ist nötig für Saarbrücken unter Telefon 06897/5010553, E-Mail: info@hamusic.de, für Neunkirchen unter Telefon 06897/729752, E-Mail: kulturamt@merchweiler.de.