Einen ganzen Medaillensatz brachten die Turnerinnen der VT Contwig und der VT Zweibrücken von den Pfalz-Einzelmeisterschaften in Grünstadt mit.

„Pia war herausragend am Boden“, sagt Karin Reinshagen, die Vorsitzende Sport der VT Contwig, zu Pia Strassels 13,70 Punkten an diesem von vier Geräten Sprung, Barren, Balken und Boden im Kürvierkampf (13 bis 15 Jahre). Sie hatte am Ende 1,05 Punkte Vorsprung auf die Zweite, Merle Weber von der TSG Haßloch. Für Strassel endete der Wettkampf aber hier, für die LK 3 geht es nicht weiter zu Rheinland-Pfalz-Meisterschaften.

Der zweite Platz der Contwiger Turnerin Johanna Maurer in der jahrgangsoffenen Klasse (LK 2) kam laut Reinshagen „ziemlich überraschend“. Die frisch gebackene Abiturientin des Hofenfels-Gymnasiums sei vor allem am Sprung (12,05 Punkte) und am Balken (13,50) sehr gut gewesen, habe insgesamt einen sehr guten Wettkampf geturnt. Die übrigen VTC-Turnerinnen landeten im Mittelfeld ihrer jeweiligen Wettkampfklassen. Für Lilou Kortas und Luise Wasmundt sei es zudem bei Jüngsten in der Altersklasse 10 bis 12 der erste Wettkampf auf Pfalzebene gewesen. „Die haben da erstmal Erfahrungen gesammelt“, bemerkte Reinshagen.

Maurer und Gaiger bei den Landesmeisterschaften

Wie für Johanna Maurer geht es auch für Casey Gaiger (VT Zweibrücken) weiter zu den Landesmeisterschaften beim Landesturnfest Anfang Juni in Worms. Sie wurde Dritte im Wettkampf der Altersklasse 14 bis 15 (LK 2). „Wir haben entschieden, den unbequemeren Weg zu gehen und sie in der höheren Klasse anzumelden“, sagt Sonja Rayer, Trainerin der VT Zweibrücken. Im Vorjahr war Gaiger noch Pfalzmeisterin in der LK 3 geworden. Sie ging nervlich ein wenig instabil an die Geräte, nachdem sie bei den Gaumeisterschaften nur Dritte geworden war. „Am Sprung hat sie dann mit 12,30 Punkten gemerkt: Da geht ja heute was – und hat schließlich die beiden Konkurrentinnen von damals hinter sich gelassen“, so Rayer.

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