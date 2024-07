Die Reihe „Fotografie in der Popkultur“ geht weiter. In den Homburger Schlossberghöhlen ist eine Ausstellung mit Arbeiten des saarländischen Künstlers zu sehen, der sich Phandoom nennt. Das klingt wie eine Abwandlung von Phantom.

Die ganze Reihe hat ja schon den international anmutenden, modernistisch deutsch-englischen Titel „Pictures of Pop – Fotografie in der Popkultur“. Der aktuellen Schau hat man in bester „Denglisch“-Tradition zeitgenössischer Artisten eine gleichfalls zweisprachige Überschrift verpasst, auf dass Besucher aus der ganzen (englischsprachigen) Welt in die Höhle strömen mögen. Die Ausstellung heißt: „In between – Bilder ewiger Vergänglichkeit“.

Das vom saarländischen Pop-Rat anberaumte Festival hat zwischen 2019 und 2022 in exakt 49 Ausstellungen landesweit über 1300 Bilder von 150 Fotoschaffenden vorgestellt. „Nach dem Abschluss des Festivals war schnell klar, dass unter dieser Marke auch zukünftig weiterhin Einzelausstellungen gezeigt würden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Pop-Rats.

Digitale Kunstwerke

Die erste dieser Ausstellungen findet jetzt in den Homburger Schlossberghöhlen statt. Der Saarbrücker Künstler Phandoom gestaltet Skulpturen aus Holz-Kunststoff-Kompositmaterialien. Er verbindet die unterschiedlichen Stoffe und lässt daraus homogene Gebilde entstehen. Hochauflösende Fotografien der Skulpturen werden von ihm „zu einzigartigen digitalen Kunstwerken veredelt und als Kunstdrucke auf Alu-Dibond oder Metalldrucken physisch erlebbar gemacht“, heißt es in der Ankündigung des Pop-Rats.

Im Stil der formulierfreudigen Kunstwissenschaftler, schwurbelnden Kuratoren und gedanklich heftig mäandrierenden Rezensenten geht es in der Einladung weiter. So liest man staunend: „Thematisch setzt seine Kunst die Existenz des Menschen in den scheinbaren Dualismus zwischen dem Lebendigen und dem Toten. Morbide Vergänglichkeit trifft auf organisches, pulsierendes Leben und kreiert hierdurch eine fatalistische, mitunter katatonische und doch beständige und dadurch zugleich besänftigende Realität.“

Bravo. Man kann weder dem Künstler Phandoom, der als eigener Kurator auftritt, noch dem saarländischen Pop-Rat einen Vorwurf zu machen. Denn der Kunstbetrieb samt seinen kennerisch-kulturbeflissenen Kreativen, Konsumenten, Katalogautoren und Kritikern ist auf derlei Satzkonstrukte abonniert, hält sie womöglich für schick, vielleicht sogar für durchdrungen von Sachverstand und Deutungskompetenz und/oder für intellektuell fundiert.

Kunst mit Tiefgang

Der Anspruch, mit solchen Sprüchen ein weniger kunstinteressiertes Publikum anzusprechen oder gar herbeizulocken, darf zumindest hinterfragt werden. Derweil bleibt offen, ob sich Kennerinnen und Experten vom vermeintlichem Tiefgang „katatonisch-besänftigender Dualismen“ beeindrucken lassen.

Am besten wird es sein, das Publikum nimmt die Homburger Phandoom-Ausstellung in Augenschein und formuliert eine selbstständige Kunstbetrachtung in einem Stil, der individuell aussagekräftig ist.

Info

Pandoom: „In between – Bilder ewiger Vergänglichkeit“, Kunstausstellung, Homburg Schlossberghöhlen, Schlossberg-Höhen-Straße 1, ist bis Ende November, täglich 9-17 Uhr. Infos: pop.poprat-saarland.de.