In der Ixheimer Straße 176 entsteht eine neue Physiotherapie-Praxis. Damit erfüllt sich Sandra Schlag aus Ixheim einen lange gehegten Traum. Eröffnet wird am 4. Mai.

Viele Jahre lang war Sandra Schlag in einer komplett anderen Branche tätig und hat als gelernte Einzelhandelskauffrau in der Elektrobranche ihr Geld verdient. Doch dann sattelte die 46-Jährige um und ging noch mal zur Schule, um Physiotherapeutin zu werden. „Physiotherapeutin war immer mein Traumberuf. Aber als damals die Berufswahl anstand, hatte ich nicht die Möglichkeit, eine Ausbildung in dem Bereich zu machen“, sagt sie.

Seit 2019 ist sie in Zweibrücken angestellte Physiotherapeutin. Und jetzt wagt sie den Schritt in die Selbstständigkeit. Zwar gehe sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge, denn das Arbeitsklima bei ihrer derzeitigen Arbeitsstelle sei wirklich gut. „Aber ich wollte immer selbstständig sein. Und ich würde mir immer vorwerfen, es nicht probiert zu haben“, sagt sie.

Drei Behandlungsräume entstehen

Auf dieses Ziel arbeitet sie derzeit mit der Renovierung der ehemaligen Sparkasse in Ixheim hin. Die 120 Quadratmeter gehören der Gewobau und stehen seit drei Jahren leer. Vor vielen Jahren befand sich darin mal eine Filiale mit Büros und Personal. Doch daran kann sich Schlag selbst nicht erinnern. Die letzten Jahre vor der Schließung war in dem Mehrfamilienhaus eine reine Automatenfiliale untergebracht.

Die Automaten sind gewichen, jetzt kommen Sprossenwand, Sitzbälle und Behandlungsliegen hinein. „Ich habe drei Behandlungsräume“, sagt die Ixheimerin. Sie wohnt nicht weit von ihrem zukünftigen Arbeitsplatz und könnte nach eigenen Angaben auch zur Arbeit laufen. Am Anfang werde sie alles allein stemmen: Terminvergabe, Behandlung, Abrechnung, Steuererklärung und so weiter; selbst und ständig eben.

Genau wie die Renovierung der Räume seit Februar, in die sie einen mittlerweile vierstelligen Betrag gesteckt habe. „Und wenn ich in Behandlung bin und das Telefon klingelt, dann geht der Anrufbeantworter dran und ich rufe zurück“, sagt sie. Den Bedarf an zusätzlichen Behandlungskapazitäten sieht die 46-Jährige in Zweibrücken. Das besondere Interessengebiet der zweifachen Mutter ist die Wirbelsäule.

Physiotherapeutin macht Hausbesuche

„Es mussten diese Räume sein. Manchmal merkt man einfach, dass es stimmt“, sagt Schlag zu ihrer Standortwahl. Denn ganz optimal ist sie nicht, wie sie zugibt. Fünf Sandsteinstufen der Eingangstreppe verhindern einen behindertengerechten Zugang. „Aber ich mache auch Hausbesuche“, sagt sie. Das bietet sie etwa Rollstuhlfahrern und Menschen mit anderen Handicaps an, die mit der Treppe Schwierigkeiten haben. Für Praxisbesucher gibt es zwei Parkplätze direkt vor dem Haus.

Für Samstag, 2. Mai, lädt Sandra Schlag von 10 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür mit Führungen, Snacks und Getränken in ihre neuen Praxisräume in der Ixheimer Straße 176 ein. Richtig eröffnen will sie zwei Tage später.