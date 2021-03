Philipp Poisel (37) kommt zum Strandkorb Open Air nach Zweibrücken. Sein Auftritt am Samstag, 14. August, auf dem Flugplatz wird sein einziges Konzert in Rheinland-Pfalz sein, wie das Zweibrücker Kulturamt mitteilt. Es ist das fünfte Strandkorb Open Air, für die ersten vier wurden bereits in den ersten zwei Wochen nach der Bekanntgabe rund 3000 Karten verkauft. Der Liedermacher Philipp Poisel begeisterte zuletzt im August 2019 in der Kaiserslauterer Kammgarn. Seine Karriere kam 2007 so richtig in Schwung, als Herbert Grönemeyer auf ihn aufmerksam wurde und ihn bei seiner Plattenfirma unter Vertrag nahm. Poisels erstes Album „Wo fängt dein Himmel an“ (2008) brachte ihn eine Goldene Schallplatte ein, das nächste „Bis nach Toulouse“ schon Platin, das dritte „Mein Amerika“ war 13 Wochen auf Platz eines der Album-Charts. Für einen Mann, der nur mit Gitarre dasteht und singt – er begann als Straßenmusiker – ist das schon beachtlich. Er singt von Liebe, Angst und Verletzlichkeit. Seine gefühlvollen Songs kommen vor allem bei Frauen an, seine zurückhaltende, ein bisschen verträumte und verspielte Art auch. Karten für sein Zweibrücker Konzert sind ab Dienstag, 30. März, 12 Uhr , online erhältlich für 11 Euro (ein Korb, zwei Plätze). Dort gibt es auch noch Karten für die anderen Zweibrücker Strandkorb-Konzerte mit der Queen-Tribute-Band God Save the Queen (31. Juli), der Rammstein-Tribute-Band Völkerball (7. August), Revolverheld (28. August) und Gentleman (29. August). In den nächsten Tagen werden weitere Künstler bekannt gegeben, so Kulturamtsleiter Thilo Huble.