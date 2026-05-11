Bei einem Brand in einem Pflegeheim in der Innenstadt sind am Sonntagabend acht Personen verletzt worden. Die Polizei hat einen 27-jährigen Bewohner festgenommen.

[aktualisiert 15.22 Uhr] Der Wohnpark Katharina von Bora in der Ringstraße, rund vier Autominuten vom Saarpark-Center entfernt, musste evakuiert worden. Während sie die Heimbewohner in Sicherheit bringen wollten, haben sich drei Mitarbeiter sowie vier Polizisten und ein Feuerwehrmann Rauchvergiftungen zugezogen, berichtet Feuerwehrsprecher Christopher Benkert. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Alle Bewohner seien unverletzt geblieben. In einer ersten Meldung hatte er von drei verletzten Einsatzkräften gesprochen. Diese Zahl wurde von der Polizei am Montagmorgen auf fünf verletzte Einsatzkräfte korrigiert.

Die Feuerwehrleute hätten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen können. Wegen der Brandschäden und des Qualms mussten 15 Bewohner in anderen Einrichtungen untergebracht werden. Das Feuer war laut Benkert in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Ein 27 Jahre alter Mann, der selbst im Heim wohne, wird verdächtigt, das Feuer dort gelegt zu haben. Das teilt die Polizei am Montagnachmittag mit. Der 27-Jährige sei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung vor Ort vorläufig festgenommen worden. Das Tatmotiv sei bislang unklar.

Polizei schätzt Schaden auf „niedrigen, sechsstelligen Betrag“

Ein Brandmelder habe gegen 17.40 Uhr ausgelöst und die Feuerwehr alarmiert. Teilweise seien rund 60 Feuerwehrleute mehr als drei Stunden lang im Einsatz gewesen. Um zu verhindern, dass sich der Brandrauch weiter übers Gelände und im Heim verteilen konnte, hängten die Einsatzkräfte einen feuerfesten Vorhang – Rauchverschluss genannt – auf, der den Qualm zurückhält. Brandermittler untersuchten das Gebäude.

Die Ermittlungen des Fachdezernats für Branddelikte beim Landeskriminalamt (LKA) Saarland hätten „den Verdacht der Brandlegung durch Menschenhand“ bestätigt, teilt ein Sprecher der RHEINPFALZ mit. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt, sagte die Polizei.